Нова система оплати в транспорті Житомира дозволяє уникнути черг, непорозумінь із перевізниками та втрати часу на пошук банкоматів.

Нова система оплати в транспорті Житомира вже працює, адже відтепер мешканці міста можуть розраховуватися за штрафи, безквитковий проїзд або неоплачений багаж без використання готівки, повідомляє Politeka.

Комунальне підприємство «Житомиртранспорт» впровадило зручну цифрову функцію, що дозволяє погасити суму порушення безпосередньо зі смартфона — за допомогою спеціального QR-коду, який сканується у громадському транспорті.

Для пасажирів, котрі бажають скористатися новим методом, передбачено роздаткові листівки з короткою інструкцією. Сканування коду відкриває сторінку для внесення персональних даних — прізвище, ім’я, по батькові, номер квитанції, а також самої суми — на цей час вона становить 300 гривень.

Після введення інформації необхідно вибрати один із доступних способів — банківська картка, Google Pay або Apple Pay. Після підтвердження платежу користувач одразу бачить результат на екрані свого гаджета та може завантажити офіційну квитанцію у форматі PDF. Важливо зберігати документ для пред’явлення контролерам на вимогу.

Нова система оплати в транспорті Житомира дозволяє уникнути черг, непорозумінь із перевізниками та втрати часу на пошук банкоматів. Крім того, за переказ не стягується жодної додаткової комісії. Усі сплачені кошти надходять безпосередньо до місцевого бюджету, що сприятиме розвитку комунальної інфраструктури.

Особливу увагу звертаємо на те, що штраф слід оплачувати лише через офіційні канали. Перекази на сторонні картки категорично заборонені. Водночас навіть після сплати пасажир має окремо придбати квиток для подальшої поїздки — це обов’язкова умова користування транспортними послугами.

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