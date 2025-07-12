Новая система оплаты в транспорте Житомира позволяет избежать очередей, недоразумений с перевозчиками и потери времени на поиск банкоматов.

Новая система оплаты в транспорте Житомира уже работает, ведь теперь жители города могут рассчитываться за штрафы, безбилетный проезд или неоплаченный багаж без использования наличных денег, сообщает Politeka.

Коммунальное предприятие «Житомиртранспорт» внедрило удобную цифровую функцию, позволяющую погасить сумму нарушения непосредственно со смартфона с помощью специального QR-кода, который сканируется в общественном транспорте.

Для пассажиров, желающих воспользоваться новым методом, предусмотрены раздаточные листовки с краткой инструкцией. Сканирование кода открывает страницу для внесения персональных данных - фамилию, имя, отчество, номер квитанции, а также самой суммы - в настоящее время она составляет 300 гривен.

После ввода информации необходимо выбрать один из доступных способов – банковскую карту, Google Pay или Apple Pay. После подтверждения платежа пользователь сразу видит результат на экране гаджета и может загрузить официальную квитанцию ​​в формате PDF. Важно хранить документ для предъявления контролерам по требованию.

Новая система оплаты в транспорте Житомира позволяет избежать очередей, недоразумений с перевозчиками и потери времени на поиск банкоматов. Кроме того, за перевод не взимается никакая дополнительная комиссия.

Особое внимание обращаем на то, что штраф следует оплачивать только по официальным каналам. Переводы на посторонние карты категорически запрещены. В то же время, даже после оплаты пассажир должен отдельно приобрести билет для дальнейшей поездки — это обязательное условие пользования транспортными услугами.

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