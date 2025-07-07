Обмеження руху транспорту в Житомирській області допомагають зберегти дорожнє покриття та забезпечити безпечні умови для всіх учасників під час літньої спеки.

Введено обмеження руху транспорту в Житомирській області через тепловий режим, який запроваджено у зв’язку з сильною спекою, передає Politeka.

Про це інформує пресслужба патрульної поліції регіону.

Рух вантажних автомобілів фактичною масою понад 24 тонни та з навантаженням на вісь понад 7 тонн заборонено, якщо температура повітря перевищує +28 градусів Цельсія. Для безпеки покриття дороги водіям рекомендують зупинятися на спеціальних майданчиках тимчасового відстою або біля дорожніх сервісів, доки спека не спаде.

Поліцейські повідомлятимуть про скасування обмежень у соцмережах, аби водії оперативно дізнавалися актуальну інформацію.

Винятки з правил діють для транспорту, який виконує роботи з ліквідації надзвичайних ситуацій чи стихійних явищ, а також перевозить швидкопсувні вантажі, антисанітарні матеріали, живі тварини, вантажі підвищеної небезпеки, військові товари або майно подвійного призначення для оборонних потреб.

Режим поширюється на низку основних трас, серед яких: М-06 Київ — Чоп, північний і південний під’їзди до Бердичева, ділянки трас М-21, Н-02, Н-03, Р-18, Р-31, Р-49 та Т-06-14.

Отже, обмеження руху транспорту в Житомирській області допомагають зберегти дорожнє покриття та забезпечити безпечні умови для всіх учасників під час літньої спеки. Водіїв закликають враховувати нові правила під час планування поїздок і дотримуватися рекомендацій патрульної поліції.

До слова, на Житомирщині також ввели новий графік транспорту. Це стало частиною реалізації ініціатив щодо покращення пасажирських перевезень у межах загальних змін.

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