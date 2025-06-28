Новий графік руху транспорту в Житомирській області свідчить про вихід на маршрут №7 нового автобуса I-VAN, повідомляє Politeka.

З 25 червня у Звягелі на маршрут №7 «вул. Дружби – Залізничний вокзал» вийшов новий автобус марки I-VAN A07A-331. Це стало частиною реалізації ініціатив щодо покращення пасажирських перевезень у межах загальних змін.

Як повідомили у відділі економічного планування та підприємницької діяльності Звягельської міської ради, новий транспортний засіб придбав перевізник ФОП Пелешок. Він продовжує оновлювати автопарк міського транспорту, щоб зробити пересування містом зручнішим та безпечнішим.

У міськраді наголошують: «Нові автобуси – ще один крок до якіснішого громадського транспорту в Звягелі. Дякуємо перевізникам, які інвестують у покращення умов перевезень!»

Громадян закликають дбати про майно: не пошкоджувати сидіння, не смітити в салоні. Новий графік руху транспорту в Житомирській області дозволяє містам, як-от Звягель, активніше розвивати комфортну транспортну інфраструктуру.

До слова, новий графік також запровадили в Київській області. Все у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків.

Так, у неділю, 29 червня, за зміненим маршрутом курсуватиме № 31. Він курсуватиме через Берестейський проспект, вулиці Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Юрія Іллєнка, Ромоданова, Загорівську, Татарську.

Новий графік пересування в Києві допоможе уникнути заторів у місцях проведення ярмарків. У «Київпастрансі» перепрошують пасажирів за тимчасові незручності.

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