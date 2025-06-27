Новий графік руху транспорту в Києві допоможе уникнути заторів у місцях проведення ярмарків.

Новий графік руху транспорту в Києві запровадять цими вихідними у зв’язку з проведенням продовольчих ярмарків на низці вулиць столиці, повідомляє Politeka.

Як повідомили в КП «Київпастранс», 28 та 29 червня зміняться маршрути кількох автобусів і тролейбуса № 34.

Так, у суботу, 28 червня, зміни торкнуться автобусних маршрутів №№ 33, 39, 63, 81, 101, а також тролейбуса № 34. У неділю, 29 червня, за зміненим маршрутом курсуватиме автобус № 31. Транспорт працюватиме в об’їзд із початку руху до завершення ярмарків.

Зокрема:

Автобус № 33 курсуватиме по вулицях Академіка Кухаря, Кіото, Мілютенка, просп. Лісовому, Космонавта Поповича та Кубанської України.

Тролейбус № 34 — від вул. Північної до просп. Степана Бандери.

Автобус № 39 — у напрямку Лисогірського провулку рухатиметься через просп. Голосіївський, Науки, вул. Лисогірську.

№ 63 — лише до вул. Кубанської України.

№ 81 — змінено рух по вул. Кіото, Кубанської України, Лісовому та Космонавта Поповича.

№ 101 — від ст. м. «Почайна» до вул. Рональда Рейгана, далі — Миколи Закревського.

№ 31 у неділю курсуватиме через Берестейський проспект, вулиці Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Юрія Іллєнка, Ромоданова, Загорівську, Татарську.

Новий графік руху транспорту в Києві допоможе уникнути заторів у місцях проведення ярмарків. У «Київпастрансі» перепрошують пасажирів за тимчасові незручності.

До слова, в столиці також відбулося подорожчання проїзду. Перевізник ТОВ «Обухівтранс» підвищив тарифи на приміські автобусні маршрути. Так, вартість проїзду на напрямках №313 (Українка – Київ) та №311 (Обухів – Київ, автостанція «Видубичі») тепер становить 70 гривень за поїздку.

Останні новини:

Нагадаємо Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Київській області: містянам назвали нові ціни.

Також Politeka писала, Подорожчання хліба в Києві: містянам показали нові ціни.

Як повідомляла Politeka, Пенсія на Київщині: чоловік вимагав у ПФУ понад 270 тисяч, суд виніс неочікуване рішення.