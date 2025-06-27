Новый график движения транспорта в Киеве поможет избежать пробок в местах проведения ярмарок.

Новый график движения транспорта в Киеве введут в эти выходные в связи с проведением продовольственных ярмарок на ряде улиц столицы, сообщает Politeka.

Как сообщили в КП «Киевпасстранс», 28 и 29 июня изменятся маршруты нескольких автобусов и троллейбуса №34.

Так, в субботу, 28 июня, изменения коснутся автобусных маршрутов №№ 33, 39, 63, 81, 101, а также троллейбуса № 34. В воскресенье, 29 июня, по измененному маршруту будет курсировать автобус № 31. Транспорт будет работать в объезд с начала движения до завершения ярмарок.

В частности:

Автобус № 33 будет курсировать по улицам Академика Кухаря, Киото, Милютенко, просп. Лесному, Космонавта Поповича и Кубанской Украины.

Троллейбус № 34 - от ул. Северной до просп. Степана Бандеры.

Автобус № 39 - в направлении Лысогорского переулка будет двигаться через просп. Голосеевский, Науки, ул. Лысогорскую.

№ 63 - только до ул. Кубанской Украины.

№ 81 – изменено движение по ул. Киото, Кубанской Украины, Лесному и Космонавту Поповичу.

№ 101 – от ст. м. "Почайна" до ул. Рональда Рейгана, дальше - Николая Закревского.

№31 в воскресенье будет курсировать через Берестейский проспект, улицы Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Юрия Ильенко, Ромоданова, Загоровскую, Татарскую.

Новый график движения транспорта в Киеве поможет избежать пробок в местах проведения ярмарок. В «Киевпасстрансе» извиняются пассажиры за временные неудобства.

Кстати, в столице также произошло подорожание проезда. Перевозчик ООО "Обуховтранс" повысил тарифы на пригородные автобусные маршруты. Так, стоимость проезда по направлениям №313 (Украинка – Киев) и №311 (Обухов – Киев, автостанция «Выдубичи») теперь составляет 70 гривен за поездку.

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