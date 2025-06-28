Новый график движения транспорта в Житомирской области свидетельствует о выходе на маршрут №7 нового автобуса I-VAN, сообщает Politeka.

С 25 июня в Звягеле по маршруту №7 «ул. Дружбы – Железнодорожный вокзал» вышел новый автобус марки I-VAN A07A-331. Это стало частью реализации инициатив по улучшению пассажирских перевозок в рамках общих перемен.

Как сообщили в отделе экономического планирования и предпринимательской деятельности Звягельского городского совета, новое транспортное средство приобрел перевозчик ФЛП Пелешок. Он продолжает обновлять автопарк городского транспорта, чтобы сделать передвижение по городу более удобным и безопасным.

В горсовете отмечают: «Новые автобусы – еще один шаг к более качественному общественному транспорту в Звягеле. Спасибо перевозчикам, которые инвестируют в улучшение условий перевозок!»

Граждан призывают заботиться об имуществе: не повреждать сиденье, не сорить в салоне. Новый график движения транспорта в Житомирской области позволяет городам, например Звягель, активнее развивать комфортную транспортную инфраструктуру.

К слову, новый график также был введен в Киевской области.

Так, в воскресенье, 29 июня, по измененному маршруту будет курсировать № 31. Он будет курсировать через Берестейский проспект, улицы Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Юрия Ильенко, Ромоданова, Загоровскую, Татарскую.

Новый график передвижения в Киеве поможет избежать пробок в местах проведения ярмарок. В «Киевпасстрансе» извиняются пассажиры за временные неудобства.

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