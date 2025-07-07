Ограничения движения транспорта в Житомирской области помогают сохранить дорожное покрытие и обеспечить безопасные условия для всех участников во время летнего зноя.

Введено ограничение движения транспорта в Житомирской области из-за теплового режима, введенного в связи с сильной жарой, передает Politeka.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции региона.

Движение грузовых автомобилей фактической массой более 24 тонн и с нагрузкой на ось более 7 тонн запрещено, если температура воздуха превышает +28 градусов Цельсия. Для безопасности покрытия дороги водителям рекомендуют останавливаться на специальных площадках временного отстоя или у дорожных сервисов, пока жара не спадет.

Полицейские будут сообщать об отмене ограничений в соцсетях, чтобы водители оперативно узнавали актуальную информацию.

Исключения из правил действуют для транспорта, выполняющего работы по ликвидации чрезвычайных ситуаций или стихийных явлений, а также перевозит скоропортящиеся грузы, антисанитарные материалы, живые животные, грузы повышенной опасности, военные товары или имущество двойного назначения для оборонных нужд.

Режим распространяется на ряд основных трасс, среди которых: М-06 Киев – Чоп, северный и южный подъезды к Бердичеву, участки трасс М-21, Н-02, Н-03, Р-18, Р-31, Р-49 и Т-06-14.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Житомирской области помогает сохранить дорожное покрытие и обеспечить безопасные условия для всех участников во время летнего зноя. Водителей призывают учитывать новые правила при планировании поездок и придерживаться рекомендаций патрульной полиции.

К слову, в Житомирской области также ввели новый график транспорта. Это стало частью реализации инициатив по улучшению пассажирских перевозок в рамках общих перемен.

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