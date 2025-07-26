Робота для пенсіонерів у Житомирі є, адже все більше роботодавців готові прийняти людей із життєвим досвідом.

Робота для пенсіонерів у Житомирі передбачає багато привабливих вакансій, які доступні на місцевому ринку праці, повідомляє Politeka.

На платформі work.ua представлені варіанти зі зручним графіком, гарною оплатою та можливістю зберегти соціальну активність.

Перша вакансія стосується працівника закладу ресторанного господарства із заробітною платою 22309 гривень. Ця робота для пенсіонерів у Житомирі передбачає приготування смачних бургерів та іншої продукції, формування замовлень і обслуговування відвідувачів ресторану.

Також працівник повинен слідкувати за чистотою у приміщенні. Тут можна обирати періодичність виплат, щотижня або двічі на місяць, що дуже зручно. Гнучкий графік дозволяє легко поєднувати зайнятість з особистими справами чи навчанням.

До того ж це міжнародна компанія, яка має понад десять тисяч співробітників по всій країні, де завжди підтримують і допомагають розвиватися. Офіційне працевлаштування і соціальний пакет гарантують медичне страхування, оплачувані відпустки та лікарняні.

Крім того, компанія пропонує бонуси і мотиваційні програми, які приємно доповнюють основний дохід.

Ще одна вакансія роботи для пенсіонерів у Житомирі - комплектувальник проводів на підприємстві Кромберг енд Шуберт Україна. Заробітна плата складає 31000 гривень. Після сплати податків виходить близько 23500 чистими.

Працівник займається розкладкою проводів, кліпсуванням та штекеруванням, а також обмоткою кабельних мереж. Особливий акцент ставиться на дотриманні стандартів безпеки і якості.

Тут передбачено офіційне працевлаштування, навчання виробничим процесам за рахунок компанії, безкоштовний довіз, харчування, а також різні соціальні заохочення, як подарунки до свят і підтримка молодих сімей.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про підвищення тарифів на комунальні послуги в липні.

Також Politeka писала про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: кому гарантовано нададуть допомогу.

Крім того, Politeka розповідала про виплати для ВПО з липня: які документи потрібні для оформлення допомоги.