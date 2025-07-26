Работа для пенсионеров в Житомире, ведь все больше работодателей готовы принять людей с жизненным опытом.

Работа для пенсионеров в Житомире предусматривает много привлекательных вакансий, доступных на местном рынке труда, сообщает Politeka.

На платформе work.ua представлены варианты с удобным графиком, хорошей оплатой и возможностью сберечь социальную активность.

Первая вакансия касается работника заведения ресторанного хозяйства с заработной платой 22 309 гривен. Эта работа для пенсионеров в Житомире подразумевает приготовление вкусных бургеров и другой продукции, формирование заказов и обслуживание посетителей ресторана.

Также работник должен отслеживать чистоту в помещении. Здесь можно выбирать периодичность выплат, еженедельно или дважды в месяц, что очень удобно. Гибкий график позволяет легко совмещать занятость с личными делами или обучением.

К тому же, это международная компания, которая имеет более десяти тысяч сотрудников по всей стране, где всегда поддерживают и помогают развиваться. Официальное трудоустройство и социальный пакет гарантируют медицинское страхование, оплачиваемые отпуска и больничные.

Кроме того, компания предлагает бонусы и мотивационные программы, приятно дополняющие основной доход.

Еще одна вакансия работы для пенсионеров в Житомире – комплектовщик проводов на предприятии Кромберг энд Шуберт Украина. Заработная плата составляет 31 000 гривен. После уплаты налогов получается около 23 500 чистыми.

Работник занимается раскладкой проводов, клипсированием и штекерованием, а также обмоткой кабельных сетей. Особый акцент делается на соблюдении стандартов безопасности и качества.

Здесь предусмотрено официальное трудоустройство, обучение производственным процессам за счет компании, бесплатный довоз, питание, а также различные социальные поощрения как подарки к праздникам и поддержка молодых семей.

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