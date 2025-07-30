Заявку на грошову допомогу для ВПО з 1 серпня у Полтавській області можна залишити через реєстраційні канали організаторів проєкту.

Грошова допомога для ВПО з 1 серпня у Полтавській області доступна в межах проєкту «Багатосекторна допомога постраждалим від війни людям в Україні», який реалізує Карітас Полтава, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на офіційному каналі у Телеграм.

Учасники можуть отримати покриття витрат на оренду житла строком до пів року.

Подати заявку можуть внутрішньо переміщені особи, які нещодавно прибули до однієї з визначених громад — Полтавської, Миргородської, Коломацької, Кременчуцької чи Кобеляцької. Важливо, щоб переселення відбулося не пізніше ніж за 30 днів до подання анкети.

Претенденти мають відповідати принаймні одній із визначених категорій. Серед них — люди з інвалідністю або тяжкими захворюваннями, одинокі жінки та чоловіки віком від 55 років, які не мають підтримки, домогосподарства, у яких лише двоє літніх мешканців, одинокі матері або батьки, багатодітні родини, у складі яких щонайменше троє неповнолітніх, вагітні, а також ті, хто доглядає дітей до трьох років.

Програма спрямована виключно на новоприбулих у зазначені населені пункти та передбачає фінансове сприяння тривалістю 6 місяців. Учасники повинні належати до групи, що знаходиться в складному становищі. Водночас розгляд заявок не гарантує автоматичної участі.

Заявку на грошову допомогу для ВПО з 1 серпня у Полтавській області можна залишити через реєстраційні канали організаторів проєкту. Ініціатива діє за підтримки гуманітарних партнерів та стосується виключно окреслених категорій населення.

Українцям, які хочуть отримати підтримку, варто дотримуватися умов.

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