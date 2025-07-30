Заявку на денежную помощь для ВПЛ с 1 августа в Полтавской области можно оставить через регистрационные каналы организаторов проекта.

Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Полтавской области доступна в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», который реализует Каритас Полтава, сообщает Politeka.

Об этом говорится на официальном канале у Телеграмм .

Участники могут получить покрытие расходов на аренду жилья сроком до полугода.

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в одну из определенных общин — Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую или Кобеляцкую. Важно, чтобы переселение произошло не позднее 30 дней до подачи анкеты.

Претенденты должны соответствовать хотя бы одной из определенных категорий. Среди них — люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие женщины и мужчины в возрасте от 55 лет, не имеющие поддержки, домохозяйства, у которых только двое пожилых жителей, одинокие матери или родители, многодетные семьи, в составе которых по меньшей мере трое несовершеннолетних, беременные, а также ухаживающие за детьми до трех лет.

Программа направлена исключительно на вновь прибывших в указанные населенные пункты и предусматривает финансовое содействие продолжительностью 6 месяцев. Участники должны относиться к группе, находящейся в сложном положении. В то же время, рассмотрение заявок не гарантирует автоматического участия.

Заявку на денежную помощь для ВПЛ с 1 августа в Полтавской области можно оставить через регистрационные каналы организаторов проекта. Инициатива действует при поддержке гуманитарных партнеров и касается исключительно определенных категорий населения.

Украинцам, желающим получить поддержку, следует соблюдать условия.

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