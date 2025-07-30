Денежная помощь для ВПЛ с 1 августа в Полтавской области доступна в рамках проекта «Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине», который реализует Каритас Полтава, сообщает Politeka.
Об этом говорится на официальном канале у Телеграмм .
Участники могут получить покрытие расходов на аренду жилья сроком до полугода.
Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, недавно прибывшие в одну из определенных общин — Полтавскую, Миргородскую, Коломакскую, Кременчугскую или Кобеляцкую. Важно, чтобы переселение произошло не позднее 30 дней до подачи анкеты.
Претенденты должны соответствовать хотя бы одной из определенных категорий. Среди них — люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями, одинокие женщины и мужчины в возрасте от 55 лет, не имеющие поддержки, домохозяйства, у которых только двое пожилых жителей, одинокие матери или родители, многодетные семьи, в составе которых по меньшей мере трое несовершеннолетних, беременные, а также ухаживающие за детьми до трех лет.
Программа направлена исключительно на вновь прибывших в указанные населенные пункты и предусматривает финансовое содействие продолжительностью 6 месяцев. Участники должны относиться к группе, находящейся в сложном положении. В то же время, рассмотрение заявок не гарантирует автоматического участия.
Заявку на денежную помощь для ВПЛ с 1 августа в Полтавской области можно оставить через регистрационные каналы организаторов проекта. Инициатива действует при поддержке гуманитарных партнеров и касается исключительно определенных категорий населения.
Украинцам, желающим получить поддержку, следует соблюдать условия.
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