Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через графік відключення світла в Полтавській області на 31 липня.

Графік відключення світла в Полтавській області на 31 липня буде застосовано через планові роботи, повідомляє Politeka.

Таку інформацію публікує Скороходівська селищна рада на своєму сайті.

У середу, 31 липня, на території Полтавського району очікуються масштабні планові відключення електропостачання. Як повідомляє АТ «Полтавообленерго», енергопостачання буде тимчасово припинене у десятках населених пунктів у зв’язку з проведенням капітальних ремонтів, технічного обслуговування обладнання, а також розчищенням трас повітряних ліній.

Під відключення потраплять населені пункти, зокрема Скороходове, Трудолюбівка, Скибівка, Филенкове, Чутове, Таверівка, Козаче, а також малі села й хутори, серед яких Андрійки, Винники, Панасівка, Коханівка, Майдан та інші. Електрика буде відсутня як у житловому секторі, так і в окремих адміністративних і виробничих приміщеннях.

У компанії зазначають, що такі знеструмлення є частиною річної програми з покращення надійності енергопостачання. Роботи триватимуть орієнтовно з 08:00 до 17:00, утім у деяких випадках електроенергію можуть не вмикати до 20:00.

Мешканців закликають заздалегідь підготуватися до тимчасових незручностей, які можуть виникнути через графік відключення світла в Полтавській області на 31 липня: зарядити телефони та інші пристрої, подбати про альтернативні джерела живлення для необхідної техніки, а також спланувати побут і роботу без електроенергії.

Детальний список вулиць і будинків, які знеструмлять, оприлюднений на офіційному сайті Скороходівської селищної ради та сторінках АТ «Полтавообленерго».

Нагадаємо, що подібні профілактичні відключення є звичними у літній період і спрямовані на попередження аварій та стабільну роботу мережі в осінньо-зимовий сезон.

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