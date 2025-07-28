Подорожчання продуктів у Полтавській області стало помітним на прикладі курячих яєць, манки та довгого рису, повідомляє Politeka.

Згідно з оновленими даними від сайту Мінфін за 28 липня 2025 року, ціни на базові товари зросли в порівнянні з минулим місяцем.

Курячі яйця Квочка (С1, 10 шт) у мережі Auchan зараз коштують 70,30 гривень. У червні середній показник становив 67,90. Протягом липня фіксувався поступовий ріст: із 64,80 на початку місяця до стабільного рівня 70,30 з 22 липня. Таким чином, споживачі змушені платити на 2,40 більше за ту саму кількість.

Манна крупа "Хуторок" (800 г) також піддалася зміні вартості. У червні середня ціна становила 29,41 гривень. Зараз — 32,91, тобто на 3,50 дорожче. У Metro товар доступний за 28,83, у Novus — 36,99. Стабільна ціна зберігається з 3 липня, не знижуючись упродовж трьох тижнів.

Довгий рис (1 кг) показав найбільше зростання за останній місяць. У червні вартість складала 58,50 гривень. На 28 липня вона зросла до 66,87 грн, тобто ціна піднялася на 8,37 грн. Вартість суттєво відрізняється у торгових мережах: від 49,50 у Metro до 91,99 у Novus. З 22 липня зафіксовано стабільну динаміку підвищення.

Загалом, подорожчання продуктів у Полтавській області зачепило ключові позиції бакалійної групи, які входять до щоденного раціону споживачів. Фіксація нових середніх рівнів у більшості мереж свідчить про зміну цінової політики, що впливає на купівельну спроможність жителів регіону.

До слова, вартість цих же товарів у місцевих супермаркетах мережі Сільпо ось така:

Яйця курячі «Це – яйце!» «Від молодих курочок» С0, 10 шт — 81,36 гривень

Рис Селянка пропарений, 900 г — 69,99

Крупа манна Хатинка марки М, 0,9 кг — 39,99

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