Подорожание продуктов в Полтавской области стало заметно на примере куриных яиц, манки и длинного риса, сообщает Politeka.

Согласно обновленным данным от сайта Минфин за 28 июля 2025 года, цены на базовые товары выросли по сравнению с прошлым месяцем.

Куриные яйца Наседка (С1, 10 шт) в сети Auchan сейчас стоят 70,30 гривен. В июне средний показатель составил 67,90. В июле фиксировался постепенный рост: с 64,80 в начале месяца до стабильного уровня 70,30 с 22 июля. Таким образом, потребители вынуждены платить на 2,40 больше того же количества.

Манная крупа "Хуторок" (800 г) также подверглась изменению стоимости. В июне средняя цена составила 29,41 гривны. Сейчас – 32,91, то есть на 3,50 дороже. В Metro товар доступен за 28,83, у Novus - 36,99. Стабильная цена сохраняется с 3 июля, не снижаясь в течение трех недель.

Длинный рис (1 кг) показал самый большой рост за последний месяц. В июне стоимость составляла 58,50 грн. На 28 июля она выросла до 66,87 грн., то есть цена поднялась на 8,37 грн. Стоимость существенно отличается в торговых сетях: от 49,50 у Metro до 91,99 у Novus. С 22 июля зафиксирована стабильная динамика повышения.

В целом, подорожание продуктов в Полтавской области задело ключевые позиции бакалейной группы, которые входят в ежедневный рацион потребителей. Фиксация новых средних уровней в большинстве сетей свидетельствует об изменении ценовой политики, влияющей на покупательную способность жителей региона.

Стоимость этих же товаров в местных супермаркетах сети Сильпо вот такая:

Яйца куриные «Это – яйцо!» «От молодых курочек» С0, 10 шт – 81,36 гривен

Рис Крестьянка пропаренная, 900 г - 69,99

Крупа манная Избушка марки М, 0,9 кг - 39,99

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