Жителей призывают заранее подготовиться к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за графика отключения света в Полтавской области на 31 июля.

График отключения света в Полтавской области на 31 июля будет применен из-за плановых работ, сообщает Politeka.

Такую информацию публикует Скороходовский поселковый совет на своем сайте .

В среду, 31 июля, на территории Полтавского района ожидаются масштабные плановые отключения электроснабжения. Как сообщает АО «Полтавооблэнерго», энергоснабжение будет временно приостановлено в десятках населенных пунктов в связи с проведением капитальных ремонтов, технического обслуживания оборудования, а также расчисткой трасс воздушных линий.

Под отключение попадут населенные пункты, в частности Скороходово, Трудолюбовка, Скибовка, Филенково, Чутово, Таверовка, Казачье, а также малые села и хутора, среди которых Андрюши, Винники, Панасовка, Кохановка, Майдан и другие. Электричество будет отсутствовать как в жилом секторе, так и в отдельных административных и производственных помещениях.

В компании отмечают, что подобные обесточивания являются частью годовой программы по улучшению надежности энергоснабжения. Работы будут продолжаться ориентировочно с 08:00 до 17:00, но в некоторых случаях электроэнергию могут не включать до 20:00.

Жителей призывают заранее подготовиться к временным неудобствам, которые могут возникнуть из-за графика отключения света в Полтавской области на 31 июля: зарядить телефоны и другие устройства, позаботиться об альтернативных источниках питания для необходимой техники, а также спланировать быт и работу без электроэнергии.

Подробный список обесточенных улиц и домов обнародован на официальном сайте Скороходовского поселкового совета и страницах АО «Полтавооблэнерго».

Напомним, что подобные профилактические отключения привычны в летний период и направлены на предупреждение аварий и стабильную работу сети в осенне-зимний сезон.

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