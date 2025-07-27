Протягом тижня з 28 липня по 3 серпня 2025 року в Кіровоградській області знову будуть застосовуватися локальні графіки відключення світла.

Які графіки відключення світла діятимуть у межах Кіровоградської області на наступному тижні, з 28 липня по 3 серпня, розповідає Politeka.

За даними Кіровоградобленерго, в місті Кропивницький часткові знеструмлення, повʼязані з проведенням планових ремонтних робіт в електромережах, проводитимуться щодня в будні, з 28 липня по 1 серпня. Графіки відключення світла діятимуть приблизно з 9:00 до 17:00 або 18:00 за окремими вулицями та адресами, список яких можна знайти на сайті обленерго.

У зоні обслуговування Кропивницьких ЕМ протягом наступного тижня без електроенергії тимчасово залишаться деякі мешканці населених пунктів Миколаївка, Новопетрівка, Соколівське, Зоря, Первозванівка, Попівка, Сонячне, Черняхівка, Аджамка, Івано-Благодатне, Неопалимівка, Українка, Шостаківка, Грузьке, Овсяниківка, Веселівка, Зелений Гай, Бережинка, Макове та ін, пише Politeka.

Благовіщенські ЕМ: часткові графіки відключення світла в період із 28 по 31 липня, а також 2 серпня діятимуть у Камʼяній Криниці, Благовіщенському, Новоселиці, Кошаро-Олександрівці, Сабатинівці, Луполовому, Шевченка.

Бобринецькі ЕМ: планові знеструмлення зачеплять населені пункти Кохане, Бобринець, Маріуполь, Миколо-Бабанка, Рощахівка, Варламівка, Осикувате, Богданівка, Чарівне, Новоградівка, Новосамара, Пенькове, Апрелівське, Зоряне.

Щодо інших районів повну інформацію також можна знайти на сайті обленерго.

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