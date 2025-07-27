В течение недели с 28 июля по 3 августа 2025 года в Кировоградской области снова будут применяться локальные графики отключения света.

Какие графики отключения света будут действовать в пределах Кировоградской области на следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, рассказывает Politeka.

По данным Кировоградоблэнерго, в Кропивницком частичные обесточения, связанные с проведением плановых ремонтных работ в электросетях, будут проводиться ежедневно в будни, с 28 июля по 1 августа. Графики отключения света будут действовать примерно с 9:00 до 17:00 или 18:00 по отдельным улицам и адресам, список которых можно найти на сайте облэнерго.

В зоне обслуживания Кропивницких ЭС в течение следующей недели без электроэнергии временно останутся некоторые жители населенных пунктов Николаевка, Новопетровка, Соколовское, Заря, Первозвановка, Поповка, Солнечное, Черняховка, Аджамка, Ивано-Благодатное, Неопалимовка, Украинка, Шостаковка, Грузкое, Овсяниковка, Веселовка, Зеленый Гай, Бережинка, Маковое и др., пишет Politeka.

Благовещенские ЭС: частичные графики отключения света в период с 28 по 31 июля, а также 2 августа будут действовать в Каменной Кринице, Благовещенском, Новоселице, Кошаро-Александровке, Сабатиновке, Луполово, Шевченко.

Бобринецкие ЭС: плановые обесточивания коснутся населенных пунктов Кохане, Бобринец, Мариуполь, Николая-Бабанка, Рощаховка, Варламовка, Осыковатое, Богдановка, Волшебное, Новоградовка, Новосамара, Пеньково, Апрелевское, Звездное.

По другим районам полную информацию также можно найти на сайте облэнерго.

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