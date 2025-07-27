На наступному тижні – з 28 липня по 3 серпня 2025 року – деякі мешканці Полтавської області тимчасово залишаться без природного газу в оселях.

АТ "Полтавагаз" попередило, які обмеження газопостачання діятимуть в області на наступному тижні, з 28 липня до 3 серпня, пише Politeka.

Уже відомо, що деякі споживачі природного газу Полтавського УЕГС тимчасово залишаться без блакитного палива в своїх оселях через планові роботи з заміни засувок у шафовому регуляторному пункті у селі Соснівка, які починаються з понеділка, 28 липня.

Для мешканців буде припинено газопостачання, а відновлять його лише після завершення всіх робіт, точні терміни та графіки поки не вказуються, повідомляє Politeka. Газовики відзначають, що ці технічні роботи необхідні для забезпечення безпечного та безперебійного газопостачання, тому варто з розумінням поставитися до незручностей.

У Полтавській міській раді наголосили, що власникам або орендарям будинків, яких торкнуться обмеження, необхідно дотримуватися Правил безпеки систем газопостачання, а також надати спеціалістам доступ до тих приміщень, де розташовано газмережі та відповідні прилади.

За попередніми даними, відновлення розподілу блакитного палива має бути виконане оператором ГРМ за письмовим зверненням у період до двох робочих днів у містах та до пʼяти календарних днів у селах.

Що стосується інших обмежень розподілу блакитного палива в регіоні на 28 липня-3 серпня, то поки про них не повідомлялося, стежте за актуальною інформацією на сторінках оператора.

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