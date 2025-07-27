На следующей неделе – с 28 июля по 3 августа 2025 года – некоторые жители Полтавской области временно останутся без природного газа в домах.

АО "Полтавагаз" предупредило, какие ограничения газоснабжения будут действовать в области на следующей неделе, с 28 июля по 3 августа, пишет Politeka.

Уже известно, что некоторые потребители природного газа Полтавского УЭГС временно останутся без голубого топлива в своих домах из-за плановых работ по замене задвижек в шкафном регуляторном пункте в селе Сосновка, которые начинаются с понедельника, 28 июля.

Для жителей будет прекращено газоснабжение, а возобновят его только после завершения всех работ, точные сроки и графики пока не указываются, сообщает Politeka. Газовики отмечают, что эти технические работы необходимы для обеспечения безопасного и бесперебойного газоснабжения, поэтому с пониманием следует отнестись к неудобствам.

В Полтавском городском совете отметили, что владельцам или арендаторам домов, которых коснутся ограничения, необходимо соблюдать Правил безопасности систем газоснабжения, а также предоставить специалистам доступ к помещениям, где расположены газсети и соответствующие приборы.

По предварительным данным, восстановление распределения голубого топлива должно быть выполнено оператором ГРМ за письменным обращением в период до двух рабочих дней в городах и до пяти календарных дней в селах.

Что касается других ограничений распределения голубого топлива в регионе на 28 июля-3 августа, то пока о них не сообщалось, следите за актуальной информацией на страницах оператора.

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