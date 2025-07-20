Місцевим мешканцям варто бути готовими до графіка відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Полтавській області.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Полтавській області пов’язаний із проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті міськради, відповідальне за це управління експлуатації газорозподільної системи АТ «Полтавагаз» попереджає про тимчасове припинення подачі блакитного палива на кількох вулицях облцентру.

Графік відключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Полтавській області передбачає роботи, які зачеплять мешканців на Шевченка, 37, 39, 39А, 39В, 43, 45, 47, 47А, 66, 66А, 68 і 70, а також на Новому Базарі, 2, 4, 4А, 4Б, 6, 6А, 8, 8А, 8Б, 10, 11, 12.

Оскільки газопостачання припинять на цей період через ремонт, місцевим варто бути готовими до тимчасових незручностей і завчасно подбати про альтернативні способи приготування їжі.

Ремонтні роботи проводяться з метою підтримки стабільності і безпеки газопостачання в подальшому. Важливо розуміти, що такі профілактичні заходи необхідні для попередження аварійних ситуацій, адже експлуатація мереж вимагає регулярного технічного обслуговування

Власникам житла, яких торкнеться графіквідключення газу на тиждень з 21 до 27 липня в Полтавській області, необхідно суворо дотримуватися правил безпеки систем газопостачання.

Зокрема, дуже важливо перекрити крани на газових приладах до початку робіт і не намагатися самостійно відновлювати подачу до офіційного повідомлення.

Для відновлення постачання після завершення ремонтних робіт власники або балансоутримувачі мають забезпечити доступ до приміщень, де встановлені відповідні прилади.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на воду на Дніпропетровщині: в області виникли значні проблеми, мешканців попередили.

Також Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Запоріжжі: яких змін очікувати в травні.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Києві: у НБУ розповіли, коли це може статися.