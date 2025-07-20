Местным жителям следует быть готовыми к графику отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Полтавской области.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Полтавской области связан с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте горсовета, ответственное за это управление эксплуатации газораспределительной системы АО «Полтавагаз» предупреждает о временном прекращении подачи голубого топлива по нескольким улицам облцентра.

График отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Полтавской области предусматривает работы, которые коснутся жителей на Шевченко, 37, 39, 39А, 39В, 43, 45, 47, 47А, 66, 66А, 68 и 70, а также на Новом Базаре, 4, 4, 4 6А, 8, 8А, 8Б, 10, 11, 12.

Поскольку газоснабжение прекратят на этот период из-за ремонта, местным следует быть готовыми к временным неудобствам и заблаговременно позаботиться об альтернативных способах приготовления пищи.

Ремонтные работы производятся с целью поддержания стабильности и безопасности газоснабжения в дальнейшем. Важно понимать, что такие профилактические меры необходимы для предупреждения аварийных ситуаций, ведь эксплуатация сетей требует регулярного технического обслуживания.

Владельцам жилья, которых коснется график отключения газа на неделю с 21 по 27 июля в Полтавской области, необходимо строго соблюдать правила безопасности систем газоснабжения.

В частности, очень важно перекрыть краны на газовых приборах до начала работ и не пытаться самостоятельно восстанавливать подачу в официальное сообщение.

Для восстановления поставок после завершения ремонтных работ владельцы или балансодержатели должны обеспечить доступ к помещениям, где установлены соответствующие приборы.

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