Безкоштовне житло для ВПО у Тернопільській області залишається критично важливою підтримкою для тих, хто через війну втратив безпеку.

Безкоштовне житло для ВПО у Тернопільській області можна знайти завдяки ініціативам державних структур, місцевої влади, волонтерів та звичайних громадян, повідомдяє Politeka.

Внаслідок масштабної війни багато українців були змушені залишити свої оселі, тому пошук безпечного розміщення залишається актуальним для великої кількості внутрішньо переміщених осіб.

За даними Міністерства розвитку громад і територій, переселенцям прихисток можуть надати фізичні особи, заклади комунальної, державної або приватної форм власності. Детальну інформацію щодо доступних варіантів у регіонах, включаючи вільні місця, адреси й контактні телефони, можна знайти на онлайн-платформі "Там, де вас чекають".

Окремо працює державний сервіс "Прихисток", який дозволяє переглядати оголошення власників житла. Щоб скористатися ресурсом, необхідно ввести параметри родини, обрати область та звернутися до господарів напряму. Волонтерський сайт "Допомагай" також пропонує подібну функціональність для пошуку тимчасового прихистку.

Крім того, обласні військові адміністрації та місцеве самоврядування Тернопільської області можуть надати соціальне житло у місцях компактного поселення. Щоб отримати таку допомогу, ВПО мають повідомити відповідальні органи під час евакуації, в гуманітарному штабі або за телефонами гарячих ліній.

Внутрішньо переміщені особи можуть також звертатися до управлінь соціального захисту за місцем перебування, щоб отримати матеріальну підтримку. Особи, які надали переселенцям прихисток, мають право на компенсацію та можуть подати відповідну заяву через портал "Прихисток". Безкоштовне житло для ВПО у Тернопільській області залишається критично важливою підтримкою для тих, хто через війну втратив безпеку.

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