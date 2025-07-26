Бесплатное жилье для ВПЛ в Тернопольской области остается критически важной поддержкой для тех, кто из-за войны потерял безопасность.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Тернопольской области можно найти благодаря инициативам государственных структур, местных властей, волонтеров и обычных граждан, сообщает Politeka.

В результате масштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома, поэтому поиск безопасного размещения остается актуальным для большого количества внутренне перемещенных лиц.

По данным Министерства развития общин и территорий, переселенцам приютов могут предоставить физические лица, учреждения коммунальной, государственной или частной форм собственности. Подробную информацию о доступных вариантах в регионах, включая свободные места, адреса и контактные телефоны, можно найти на онлайн-платформе "Там, де вас чекають" .

Отдельно работает государственный сервис "Прихисток", который позволяет просматривать объявления собственников жилья. Чтобы использовать ресурс, необходимо ввести параметры семьи, выбрать область и обратиться к хозяевам напрямую. Волонтерский сайт "Допомагай" также предлагает подобную функциональность для поиска временного убежища.

Кроме того, областные военные администрации и местное самоуправление в Тернопольской области могут предоставить социальное жилье в местах компактного поселения. Чтобы получить такую помощь, ВПЛ должны сообщить ответственным органам во время эвакуации, в гуманитарном штабе или по телефонам горячих линий.

Внутри перемещенные лица могут также обращаться в управления социальной защиты по месту нахождения, чтобы получить материальную поддержку. Лица, предоставившие переселенцам убежищ, имеют право на компенсацию и могут подать соответствующее заявление через портал "Прихисток". Бесплатное жилье для ВПЛ в Тернопольской области остается критически важной поддержкой для тех, кто из-за войны потерял безопасность.

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