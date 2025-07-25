Обмеження руху в Чернігівській області вже почало діяти та матиме постійний характер.

Обмеження руху в Чернігівській області запроваджено у Козелецькій громаді, повідомляє Politeka.

Про це інформує Козелецька селищна рада.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет 22 липня 2025 року на своїй офіційній сторінці в мережі Facebook.

Ініціативу підтримано після численних звернень мешканців щодо надмірного шуму, спричиненого мототранспортом у вечірній і нічний періоди.

Нововведення стосується усієї території населених пунктів громади. Відтепер діє заборона на пересування мотоциклів і скутерів, що не мають шумопоглиначів або обладнані вихлопною системою типу “прямотік”. Окрім того, заборонене керування з елементами агресивної або небезпечної поведінки на дорозі.

Обмеження встановлено щоденно з 22:00 до 08:00, а також на весь період тривання повітряної тривоги. Порушення розглядатимуть правоохоронні органи, зокрема поліція має повноваження зупиняти відповідні транспортні засоби та вилучати їх для подальшого переміщення на штрафний майданчик.

Окремо зазначено, що мета рішення — зниження рівня шуму, підвищення безпеки та реагування на запити громадян. Це також стане інструментом контролю в період повітряної небезпеки, коли додаткові фактори ризику мають бути усунені.

Обмеження руху в Чернігівській області вже почало діяти та матиме постійний характер.

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