Ограничение движения в Черниговской области введено в Козелецком обществе, сообщает Politeka.
Об этом сообщает Козелецкий поссовет.
Соответствующее решение принял исполнительный комитет 22 июля 2025 г. на своей официальной странице в сети Facebook.
Инициатива поддержана после многочисленных обращений жителей относительно чрезмерного шума, вызванного мототранспортом в вечерний и ночной периоды.
Нововведение касается всей территории населенных пунктов. Теперь действует запрет на передвижение мотоциклов и скутеров, не имеющих шумопоглотителей или оборудованные выхлопной системой типа "прямоток". Кроме того, запрещено управление элементами агрессивного или опасного поведения на дороге.
Ограничения установлены ежедневно с 22:00 до 08:00, а также на весь период воздушной тревоги. Нарушения будут рассматривать правоохранительные органы, в частности, полиция имеет полномочия останавливать соответствующие транспортные средства и изымать их для дальнейшего перемещения на штрафную.
Отдельно отмечено, что цель решения – снижение уровня шума, повышение безопасности и реагирование на запросы граждан. Это также станет инструментом контроля в период воздушной опасности, когда дополнительные факторы риска должны быть устранены.
Ограничение движения в Черниговской области уже начало действовать и будет носить постоянный характер.
К слову, в Черниговской области также сообщалось о возможности работы для пенсионеров. Работа для пенсионеров в Чернигове предусматривает как технические, так и обслуживающие должности с достойной оплатой, а также комфортными условиями.
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