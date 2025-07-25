Ограничение движения в Черниговской области уже начало действовать и будет носить постоянный характер.

Ограничение движения в Черниговской области введено в Козелецком обществе, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Козелецкий поссовет.

Соответствующее решение принял исполнительный комитет 22 июля 2025 г. на своей официальной странице в сети Facebook.

Инициатива поддержана после многочисленных обращений жителей относительно чрезмерного шума, вызванного мототранспортом в вечерний и ночной периоды.

Нововведение касается всей территории населенных пунктов. Теперь действует запрет на передвижение мотоциклов и скутеров, не имеющих шумопоглотителей или оборудованные выхлопной системой типа "прямоток". Кроме того, запрещено управление элементами агрессивного или опасного поведения на дороге.

Ограничения установлены ежедневно с 22:00 до 08:00, а также на весь период воздушной тревоги. Нарушения будут рассматривать правоохранительные органы, в частности, полиция имеет полномочия останавливать соответствующие транспортные средства и изымать их для дальнейшего перемещения на штрафную.

Отдельно отмечено, что цель решения – снижение уровня шума, повышение безопасности и реагирование на запросы граждан. Это также станет инструментом контроля в период воздушной опасности, когда дополнительные факторы риска должны быть устранены.

Ограничение движения в Черниговской области уже начало действовать и будет носить постоянный характер.

К слову, в Черниговской области также сообщалось о возможности работы для пенсионеров. Работа для пенсионеров в Чернигове предусматривает как технические, так и обслуживающие должности с достойной оплатой, а также комфортными условиями.