Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може посилитися, якщо не запустити цільові програми відновлення.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області торкнувся навіть рибної продукції, адже з прилавків зникли звичні для українців види, зокрема товстолобик і щука, повідомляє Politeka.

Причини — не лише в сезонності або логістичних труднощах. За словами іхтіолога Юлії Куцоконь з Інституту зоології ім. Шмальгауза НАН України, масове зникнення риби пов’язане зі стрімким скороченням вилову. Основний чинник — підрив Каховської ГЕС, що завдав нищівного удару по водних екосистемах.

Обмеження на пересування водоймами, труднощі з ліцензуванням та воєнний стан також погіршили ситуацію. Частина водоймищ залишилася під окупацією, деякі — заміновані або зовсім висохли. Через це промислові та аматорські рибалки втратили доступ до традиційних місць лову.

Наслідки відчутні для всіх: товстолобик став дефіцитним товаром і подорожчав до 111 грн/кг у “Сільпо” та майже 180 грн/кг у Varus. Щуку практично не знайти: подекуди її ціна перевищує 190 грн/кг, а на багатьох торгових точках – взагалі відсутня. Споживачі скаржаться на нестачу, а експерти попереджають: відновлення запасів займе роки.

За оцінками галузевих аналітиків, дефіцит продуктів у Кіровоградській області може посилитися, якщо не запустити цільові програми відновлення промислу. Усе частіше рибні полиці займає імпорт, а національний продукт стає розкішшю.

Джерело: Телеграф

До слова, в Кіровоградській області також дефіцит меду. Мед опинився під загрозою зникнення через погодні катаклізми та масову загибель бджіл. За словами фахівців, цьогорічні обсяги збирання продукту становитимуть не більше третини торішнього рівня.

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