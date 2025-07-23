Дефицит продуктов в Кировоградской области может усугубиться, если не запустить целевые программы восстановления.

Дефицит продуктов в Кировоградской области затронул даже рыбную продукцию, ведь с прилавков исчезли привычные для украинцев виды, в том числе толстолобик и щука, сообщает Politeka.

Причины – не только в сезонности или логистических трудностях. По словам ихтиолога Юлии Куцоконь из Института зоологии им. Шмальгауза НАН Украины, массовое исчезновение рыбы связано с стремительным сокращением отлова. Основной фактор — подрыв Каховской ГЭС, нанесший сокрушительный удар по водным экосистемам.

Ограничения на передвижение по водоемам, трудности с лицензированием и военное положение также усугубили ситуацию. Часть водохранилищ осталась под оккупацией, некоторые — заминированные или совсем высохшие. Поэтому промышленные и любительские рыбаки потеряли доступ к традиционным местам ловли.

Последствия ощутимы для всех: толстолобик стал дефицитным товаром и подорожал до 111 грн/кг в Сильпо и почти 180 грн/кг в Varus. Щуку практически не найти: иногда ее цена превышает 190 грн/кг, а на многих торговых точках – вообще отсутствует. Потребители жалуются на нехватку, а эксперты предупреждают: возобновление запасов займет годы.

По оценкам отраслевых аналитиков дефицит продуктов в Кировоградской области может усилиться, если не запустить целевые программы восстановления промысла. Все чаще рыбные полки занимаются импортом, а национальный продукт становится роскошью.

Источник: Телеграф

К слову, в Кировоградской области тоже дефицит меда. Мед оказался под угрозой исчезновения из-за погодных катаклизмов и массовой гибели пчел. По словам специалистов, нынешние объемы сбора продукта составят не более трети прошлогоднего уровня.

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