Цей проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області покликаний дати людям шанс зберігати незалежність, гідність і нормальні умови життя.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надаються проєкту "Підвищення якості життя людей у Харкові шляхом надання послуг по догляду вдома", повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті організації Карітас.

Особливо це стосується тих, хто не має родини поруч або змушений був покинути дім через війну.

Цей проєкт гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області покликаний дати людям шанс зберігати незалежність, гідність і нормальні умови життя, навіть за складних обставин. Його головна мета — забезпечити соціальний та побутовий догляд, підтримку і тепло людської присутності.

Кому адресовано допомогу

Самотні люди похилого віку

Особливо вразливі та немічні особи

Невиліковно хворі

Вимушено переміщені особи, які потребують сторонньої допомоги — як постійної, так і тимчасової

Команда, яка змінює життя

У центрі роботи — професійна команда соціальних працівників і медичних фахівців. Це люди з високим рівнем мотивації, емпатії та відповідальності. Їхня місія — не просто догляд, а створення умов, за яких людина може залишатися у звичному домашньому середовищі, відчувати себе потрібною та захищеною.

Які послуги надає проєкт

У межах реалізації ініціативи бенефіціари отримують широкий спектр гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області:

Комплексне піклування за тілом — гігієна, перевдягання, профілактика пролежнів

Ведення домашнього господарства: прибирання, приготування їжі, допомога з побутовими справами

Навчання родичів та доглядальників навичкам турботи за хворими та немічними

Надання консультацій з питань піклування

Медичне спостереження: вимірювання рівня глюкози в крові, артеріального тиску, обробка ран, піклування за пролежнями, краплі для очей тощо

Випозичання реабілітаційного обладнання для домашнього користування

Допомога з медичним обладнанням

Проєкт сприяє забезпеченню найбільш потребуючих осіб сучасними засобами реабілітації:

Ходунки, ролери з регулюванням сидіння

Протипролежневі матраци

Палиці з протиковзальним механізмом

Милиці для дітей, підлітків та дорослих

Ходунки складні, регульовані

Інвалідні візки

Сидіння-насадки на унітаз

Приліжкові туалетні стільці

Ванночки для миття голови у лежачих

Сходинки для безпечного входу у ванну

Палиці-орієнтири для осіб із порушеннями зору

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