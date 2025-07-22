Этот проект гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области призван дать людям шанс сохранять независимость, достоинство и нормальные условия жизни.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется проекту "Повышение качества жизни людей в Харькове путем предоставления услуг по уходу на дому", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте организации Каритас.

Особенно это касается тех, кто не имеет семьи рядом или вынужден был покинуть дом из-за войны.

Эта программа гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области призван дать людям шанс сохранять независимость, достоинство и нормальные условия жизни даже при сложных обстоятельствах. Его главная цель – обеспечить социальный и бытовой уход, поддержку и тепло человеческого присутствия.

Кому адресована помощь

Одинокие старики

Особенно уязвимые и немощные лица

Неизлечимо больны

Вынуждены перемещенные лица, нуждающиеся в посторонней поддержки — как постоянной, так и временной

Команда, меняющая жизнь

В центре работы – профессиональная команда социальных работников и медицинских специалистов. Это люди с высоким уровнем мотивации, эмпатии и ответственности. Их миссия — не просто уход, а создание условий, при которых человек может оставаться в привычной домашней среде, чувствовать себя нужным и защищенным.

Какие услуги предоставляются

В рамках реализации инициативы бенефициары получают широкий спектр гуманитарной помощи для пенсионеров в Харьковской области:

Комплексная забота за телом — гигиена, переодевание, профилактика пролежней

Ведение домашнего хозяйства: уборка, приготовление пищи, содействие с бытовыми делами

Обучение родственников и наблюдателей навыкам заботы о больных и немощных

Предоставление консультаций по вопросам попечительства

Медицинское наблюдение: измерение уровня глюкозы в крови, артериального давления, обработка ран, забота за пролежнями, капли для глаз и т.д.

Заем реабилитационного оборудования для домашнего пользования

Содействие с медицинским оборудованием

Проект способствует обеспечению наиболее нуждающихся современными средствами реабилитации:

Ходунки, роллеры с регулировкой сиденья

Противоположные матрасы

Палки с противоскользящим механизмом

Костыли для детей, подростков и взрослых

Ходунки сложные, регулируемые

Инвалидные коляски

Сидения-насадки на унитаз

Прикроватные туалетные стулья

Ванночки для мытья головы у лежачих

Ступени для безопасного входа в ванную

Палки-ориентиры для лиц с нарушениями зрения

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