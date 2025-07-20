Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 27 липня обіцяє стабільну теплу погоду з опадами середині тиждня.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 27 липня зробили синоптики та розкрили, чого очікувати містянам, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли в Sinoptik.ua.

Синоптики склали прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 27 липня. Розпочнеться все з теплої пори. У понеділок 21-ого числа: на небі з'являться хмари, які ввечері повинні розсіятися. Удень піде дуже сильний дощ із грозою, проте ближче до вечора він повинен стихнути. Температура повітря сягне максимум +28°C.

У вівторок, 22.07: повітря прогріється до +30°C. Вдень небо може ненадовго затягнути хмарами. Ніч та ранок пройдуть без опадів. Удень очікується дуже сильний дощ із грозою, який до вечора повинен закінчитися.

Середа, 23.07: безхмарним небо триматиметься лише вранці - день та вечір у Харкові очікуються похмурими. Удень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температурні коливання — від +22 до +27°C.

Четвер, 24 липня: на небі не буде жодної хмаринки. Опади не прогнозуються. Впродовж дня температура триматиметься в межах +19…+27°C.

У п’ятницю, 25.07: на небі не буде жодної хмаринки. Без опадів. Температура повітря триматиметься в межах +19…+28°C.

Субота, 26.07: увесь день у місті утримається ясна пора. Без опадів. Температура коливатиметься від +20 до +30°C. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга.

У неділю 27.07: чисте небо у другій половині дня зникне за хмарами, але ввечері погода знову проясниться. Без опадів. Температурні показники — від +21 до +31°C. Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень з 21 по 27 липня обіцяє стабільну теплу погоду з опадами середині тиждня.

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