Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 июля обещает стабильную теплую погоду с осадками в середине недели.

Прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 июля сделали синоптики и раскрыли, чего ждать горожанам, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в Sinoptik.ua.

Синоптики заключили прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 июля. Начнется все с теплых времен. В понедельник 21 числа: на небе появятся облака, которые вечером должны рассеяться. Днем пойдет очень сильный дождь с грозой, однако ближе к вечеру он должен утихнуть. Температура воздуха достигает максимума +28°C.

Во вторник, 22.07: воздух прогреется до +30°C. Днем небосвод может ненадолго затянуть тучами. Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается ливень с грозой, который к концу суток должен закончиться.

Среда, 23.07: безоблачным небосвод будет держаться только утром - день и вечер в Харькове ожидаются пасмурными. Днем и вечером будет идти мелкий дождь. Температурные колебания от +22 до +27°C.

Четверг, 24 июля: на небе не будет ни одного облака. Осадки не прогнозируются. В течение дня температура будет держаться в пределах +19…+27°C.

В пятницу, 25.07: на небе не будет ни одного облака. Без осадков. Температура воздуха будет держаться в пределах +19…+28°C.

Суббота, 26.07: весь день в городе сохранится ясное время. Без осадков. Температура будет колебаться от +20 до +30°C. Наши предки в этот день следили за тучами: если они ожидают дождя, то будет дождь.

В воскресенье 27.07: чистое небо во второй половине дня исчезнет за облаками, но к концу суток снова прояснится. Без осадков. Температурные показатели от +21 до +31°C. Итак, прогноз погоды в Харькове на неделю с 21 по 27 июля обещает стабильную теплую погоду с осадками в середине недели.

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