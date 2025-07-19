Розширено доступ до субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області та спрощує процес для тих, хто знімає квартири чи будинки.

Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області можна отримати на допомогу на оренду житла, проте лише літнім людям зі статусом ВПО, повідомляє Politeka.net.

Відповідні можливості закріплені в постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2025 року №422.

Уряд удосконалив механізм надання нової форми державної підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО), запровадивши можливість отримання допомогу на оренду житла.

Йдеться про державну адресну допомогу, яка надається на покриття витрат за оренду житлових приміщень. Особливо важливо, що до програми тепер можуть долучатися ВПО, які орендують житло не лише в приватних осіб, а й у юридичних осіб. Це розширює доступ до субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області та спрощує процес для тих, хто знімає квартири чи будинки, наприклад, у підприємств, будівельних компаній або агентств.

Для участі в програмі субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області особа, яка є наймачем житла та представляє домогосподарство, може самостійно звернутися з відповідною заявою. До неї додається договір оренди житла, укладений між наймодавцем — юридичною особою — та самим наймачем. Важливо, щоб цей договір був чинним і містив усі передбачені законом реквізити.

Окрім заяви та договору оренди, в окремих випадках потрібно подати й додаткові документи. Це можуть бути копії документів, що підтверджують статус або життєві обставини заявника. Наприклад, можуть знадобитися:

– документи, що підтверджують повноваження представника на управління житлом;

– свідоцтво про розірвання шлюбу або довідка про окреме проживання подружжя;

– рішення суду про визначення місця проживання дитини або документи про нарахування аліментів;

– довідки, які підтверджують стан здоров’я або соціальний статус особи.

Подати документи на отримання субсидії на оренду житла можна зручно кількома способами. Найпоширенішим варіантом є особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду України. Також можна скористатися електронним порталом ПФУ, якщо є технічна можливість.

Крім того, заяву можна подати через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи), а також через уповноважені банки — якщо їхні відділення обладнані для цього. Також передбачена можливість подачі заяви через електронний Соціальний портал Міністерства соціальної політики.

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