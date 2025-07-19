Расширен доступ к субсидии для пенсионеров в Кировоградской области и упрощает процесс для снимающих квартиры или дома.

Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области можно получить на пособие по аренде жилья, однако только пожилым людям со статусом ВПЛ, сообщает Politeka.net.

Соответствующие возможности закреплены в постановлении Кабинета Министров Украины от 11 апреля 2025 г. №422.

Правительство усовершенствовало механизм предоставления новой формы государственной поддержки для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), введя возможность получения помощи на снятие дома.

Речь идет о государственной адресной помощи, которая предоставляется на покрытие расходов по аренде жилых помещений. Особенно важно, что в программу теперь могут приобщаться ВПЛ, арендующие дом не только у частных лиц, но и у юридических лиц. Это расширяет доступ к субсидии для пенсионеров в Кировоградской области и упрощает процесс для снимающих квартиры или дома, например, у предприятий, строительных компаний или агентств.

Для участия в программе субсидии для пенсионеров в Кировоградской области лицо, являющееся нанимателем недвижимости и представляющее домохозяйство, может самостоятельно обратиться с соответствующим заявлением. К ней прилагается договор аренды жилья, заключенный между наймодателем – юридическим лицом – и самим нанимателем. Важно, чтобы этот договор действовал и содержал все предусмотренные законом реквизиты.

Кроме заявления и договора аренды, в редких случаях нужно подать и дополнительные документы. Это могут быть копии документов, подтверждающих статус или жизненные обстоятельства заявителя. Например, могут понадобиться:

– документы, подтверждающие полномочия представителя на управление жильем;

– свидетельство о расторжении брака или справка об отдельном проживании супругов;

– решение суда об определении места жительства ребенка или документы о начислении алиментов;

– справки, подтверждающие состояние здоровья или социальный статус личности.

Подать документы на получение субсидии на аренду жилья можно удобно несколькими способами. Наиболее распространенным вариантом является личное обращение в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Также можно воспользоваться электронным порталом ПФУ, если есть возможность.

Кроме того, заявление можно подать через Центры предоставления административных услуг (ЦНАПы), а также через уполномоченные банки, если их отделения оборудованы для этого. Также предусмотрена возможность подачи заявления по электронному Социальному порталу Министерства социальной политики.

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