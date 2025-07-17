Безкоштовне житло для ВПО у Рівненській області доступне для жінок, людей похилого віку, дітей та родин.

Безкоштовне житло для ВПО у Рівненській області надається особам, які постраждали внаслідок бойових дій або стихійного лиха, повідомляє Politeka.

Інформацію про доступні варіанти житла надає платформа "Допомагай".

Безкоштовне житло для ВПО у Рівненській області пропонується на різних умовах — залежно від потреб, складу родини та місця розташування.

У селі Смородськ, що розташоване на території Дубровицького району, місцева жителька готова тимчасово прийняти до восьми осіб — жінок із малолітніми дітьми. Особливо очікують тих, хто залишився без даху через підтоплення. Дерев’яні будиночки оснащені пічним опаленням, однак санвузол знаходиться на подвір’ї. Проживання не оплачується, потрібно буде лише покривати витрати за комунальні послуги.

У Рівному, на вулиці Древлянській, літня жінка з чоловіком пропонують окрему кімнату в спільній трикімнатній квартирі. Зустрічну допомогу очікують у вигляді нескладного догляду: приготування страв, контроль за прийомом ліків та побутова підтримка.

Також у селі Глинськ (Здолбунівський район) власниця приватного дому надає можливість жити жінці з дитиною або пенсіонеру. Умови комфортні, проживання можливе протягом тривалого періоду. Очікується помірна допомога по господарству. Усі деталі — за телефоном у Viber.

Такі ініціативи допомагають забезпечити найвразливіші категорії громадян дахом над головою у складний час війни. Безкоштовне житло для ВПО у Рівненській області доступне для жінок, людей похилого віку, дітей та родин. Тож усі українці, які потребують допомоги, можуть звертатися за оголошеннями.

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