Бесплатное жилье для ВПЛ в Ровенской области доступно для женщин, престарелых, детей и семей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ровенской области предоставляется лицам, пострадавшим в результате боевых действий или стихийного бедствия, сообщает Politeka.

Информацию о доступных вариантах жилья предоставляет платформа "Допомагай".

Бесплатное жилье для ВПЛ в Ровенской области предлагается на разных условиях — в зависимости от потребностей, состава семьи и месторасположения.

В селе Смородск , расположенном на территории Дубровицкого района, местная жительница готова временно принять до восьми человек - женщин с малолетними детьми. Особенно ожидают тех, кто остался без крова из-за подтопления. Деревянные домики оснащены печным отоплением, однако санузел находится во дворе. Проживание не оплачивается, нужно только покрывать расходы за коммунальные услуги.

В Ровно , на улице Древлянской, пожилая женщина с мужем предлагают отдельную комнату в общей трехкомнатной квартире. Встречную помощь ожидают в виде несложного ухода: приготовление блюд, контроль за приемом лекарства и бытовая поддержка.

Также в селе Глинск (Здолбуновский район) владелица частного дома предоставляет возможность жить женщине с ребенком или пенсионеру. Условия комфортные, проживание возможно в течение продолжительного периода. Ожидается умеренная помощь по хозяйству. Все детали – по телефону в Viber.

Такие инициативы помогают обеспечить самые уязвимые категории граждан крышей над головой в трудный период войны. Бесплатное жилье для ВПЛ в Ровенской области доступно для женщин, престарелых, детей и семей. Все украинцы, нуждающиеся в помощи, могут обращаться за объявлениями.

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