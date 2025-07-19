Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спостерігається передусім у групі овочів із коротким терміном зберігання та нестабільною сезонною логістикою.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області стало особливо помітним у липні, інформує Politeka.

За свідченнями аналітиків порталу «Мінфін», найсуттєвіші зміни зафіксовані в сегменті сезонних овочів та грибів.

Рекордсменом став молодий часник — середній цінник досяг 170,53 грн/кг. Наприкінці червня його продавали по 138,33. Найнижча позначка спостерігається у «Metro» й «Auchan» — 166,30, тоді як у «Novus» — 179,00. За три тижні приріст перевищив третину початкової вартості. Подібна динаміка зумовлена обмеженою пропозицією на фоні зростаючого попиту.

Гриби — зокрема печериці — також додали у вартості. Середній рівень нині становить 136,70. У червні показник був на рівні 134,20. Помітна розбіжність цін між ритейлерами: «Novus» реалізує продукцію за 98,99, «Metro» — 187,10, «Auchan» — 114,90, «Megamarket» — 145,80. Загальна тенденція — стабільність із незначним коливанням протягом останніх двох тижнів.

На відміну від згаданих категорій, огірки демонструють спадну цінову траєкторію. Якщо ще в червні їх середня вартість становила 57,15 грн/кг, то в липні показник знизився до 41,49. Особливо активно ціна падала після пікового зростання наприкінці червня. Зараз «Novus» фіксує мінімальний рівень — саме 41,49. Зменшення пояснюється сезонним перевиробництвом.

Додатково варто згадати пропозиції локальної мережі Dmart. Там печериці коштують 99,90, огірки — лише 29,90 за кілограм. У продажу також є приправи — зокрема, суміш «Еко» з томатом, базиліком і часником (20 г) — 16,90 грн.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області спостерігається передусім у групі овочів із коротким терміном зберігання та нестабільною сезонною логістикою. Експерти радять споживачам уважно моніторити акції в магазинах і адаптувати покупки до швидкої зміни ринкових умов.

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