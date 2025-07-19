Подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается, прежде всего, в группе овощей с коротким сроком хранения и нестабильной сезонной логистикой.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области стало особенно заметным в июле, сообщает Politeka.

По свидетельству аналитиков портала Минфин , самые существенные изменения зафиксированы в сегменте сезонных овощей и грибов.

Рекордсменом стал молодой чеснок – средний ценник достиг 170,53 грн/кг. В конце июня его продавали по 138,33. Самая низкая отметка наблюдается у Metro и Auchan - 166,30, тогда как у Novus - 179,00. За три недели прирост превысил треть первоначальной стоимости. Подобная динамика обусловлена ограниченным предложением на фоне растущего спроса.

Грибы — в частности шампиньоны — также прибавили в стоимости. Средний уровень составляет 136,70. В июне показатель был на уровне 134,20. Заметное расхождение цен между ритейлерами: "Novus" реализует продукцию за 98,99, "Metro" - 187,10, "Auchan" - 114,90, "Megamarket" - 145,80. Общая тенденция — стабильность с незначительным колебанием за последние две недели.

В отличие от упомянутых категорий, огурцы демонстрируют нисходящую ценовую траекторию. Если в июне их средняя стоимость составляла 57,15 грн/кг, то в июле показатель снизился до 41,49. Особенно активно цена падала после пикового роста в конце июня. Сейчас «Novus» фиксирует минимальный уровень – именно 41,49. Уменьшение объясняется сезонным перепроизводством.

Дополнительно стоит упомянуть предложения локальной сети Dmart . Там шампиньоны стоят 99,90, огурцы — всего 29,90 за килограмм. В продаже есть приправы — в частности, смесь «Эко» с томатом, базиликом и чесноком (20 г) — 16,90 грн.

Подорожание продуктов в Днепропетровской области наблюдается, прежде всего, в группе овощей с коротким сроком хранения и нестабильной сезонной логистикой. Эксперты советуют потребителям внимательно мониторить акции в магазинах и адаптировать покупки к быстрому изменению рыночных условий.

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