Дефіцит продуктів у Львові може ще більше посилити цю тенденцію, адже імпорт не завжди покриває попит, особливо в регіонах із високим споживанням.

Дефіцит продуктів у Львові загострився, адже звичні яблука на полицях супермаркетів перетворилися на товар преміум-класу, повідомляє Politeka.

Середня вартість цього фрукта стрімко підскочила до 85,20 гривні за кілограм, що у три рази перевищує цінник червня минулого року. Для українців це стало неприємним сюрпризом — яблука, які довгий час залишались доступними, наразі обійшли за ціною банани.

За даними проєкту EastFruit Weekly Ukraine, причиною зростання стали проблеми із внутрішніми постачаннями. Як пояснює аналітик Олександр Хорєв, власної продукції фактично не залишилося, прилавки заповнені імпортом — переважно з Польщі. Це змінює баланс попиту і пропозиції, підштовхуючи ціни вгору.

Ще рік тому яблука коштували в середньому 28,11 грн/кг. Сьогодні їхня вартість уже на рівні 85 грн. Для порівняння, банани за останні 12 місяців подорожчали не так суттєво — з 64,03 грн до 74,15 гривні.

Аграрний фахівець Іван Томич називає серед ключових причин такої ситуації старіння садів і зменшення нових насаджень. Через скорочення виробництва український ринок втрачає позиції, поступаючись імпортерам.

Фрукти, які раніше споживали щодня, тепер для багатьох стали символом дорожнечі. У разі збереження тренду вони остаточно перейдуть у категорію дорогих екзотів, недоступних для широкого кола покупців. Дефіцит продуктів у Львові може ще більше посилити цю тенденцію, адже імпорт не завжди покриває попит, особливо в регіонах із високим споживанням.