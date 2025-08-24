Дефицит продуктов во Львове может еще больше усилить эту тенденцию, поскольку импорт не всегда покрывает спрос, особенно в регионах с высоким потреблением.

Дефицит продуктов во Львове накалился, ведь привычные яблоки на полках супермаркетов превратились в товар премиум-класса, сообщает Politeka.

Средняя стоимость этого фрукта стремительно подскочила до 85,20 грн за килограмм, что в три раза превышает ценник июня прошлого года. Для украинцев это стало неприятным сюрпризом — яблоки, которые долгое время оставались доступными, обошли по цене бананы.

По данным проекта EastFruit Weekly Ukraine, причиной роста стали проблемы с внутренними поставками. Как объясняет аналитик Александр Хорев, собственной продукции фактически не осталось, прилавки заполнены импортом – преимущественно из Польши. Это изменяет баланс спроса и предложения, подталкивая цены вверх.

Еще год назад яблоки стоили в среднем 28,11 грн/кг. Сегодня их стоимость уже на уровне 85 грн. Для сравнения, бананы за последние 12 месяцев подорожали не столь существенно — с 64,03 грн до 74,15 гривны.

Аграрный специалист Иван Томич называет среди ключевых причин такой ситуации старение садов и уменьшение новых насаждений. Из-за сокращения производства украинский рынок теряет позиции, уступая импортерам.

Фрукты, ранее потреблявшие каждый день, теперь для многих стали символом дороговизны. При сохранении тренда они окончательно перейдут в категорию дорогих экзотов, недоступных широкому кругу покупателей. Дефицит продуктов во Львове может еще больше усилить эту тенденцию, поскольку импорт не всегда покрывает спрос, особенно в регионах с высоким потреблением.