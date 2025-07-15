«Укрзалізниця» презентує новий графік руху поїздів у Львові, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає сама Укрзалізниця.

Уже в липні запускається денний експериментальний рейс Львів – Чоп. Цей маршрут створено для пасажирів, які цінують комфорт, мальовничі краєвиди й ефективність подорожей без потреби у спальних місцях. У складі потяга – лише сидячі купейні вагони, що ідеально підходять для денних переїздів.

Пробний маршрут курсуватиме 17, 19 та 25 липня. З Чопа поїзд вирушає о 10:30 і прибуває до Львова о 15:18. У зворотному напрямку відправлення зі Львова о 15:56, а прибуття до кінцевої станції – о 20:38. Цей новий напрямок має кілька зупинок: Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славське, Сколе та Стрий. Така схема дозволяє подорожуючим відвідати Карпати та Закарпаття, не змінюючи транспорт.

Мандрівка цим потягом – це нагода побачити красу гір, річок і лісів прямо з вагона. Рейси не лише тестові, а й важливі для визначення доцільності постійного сполучення в межах нової транспортної концепції. Цей новий графік руху поїздів у Львові покликаний покращити зв'язок між регіонами.

Квитки вже доступні онлайн на booking.uz.gov.ua або у касах вокзалів. «Укрзалізниця» закликає долучитися до випробування нового маршруту та вплинути на його майбутнє.

До слова, «Укрзалізниця» також інформує про те, що впродовж кількох періодів — з 14 по 18 та з 21 по 25 липня — тимчасово скасовано курсування електрички №6383/6384, що курсують за маршрутом Хмельницький – Ларга – Гречани. Пасажирам рекомендують звернути увагу на ці зміни під час планування своїх поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Пенсія у Львові: чоловік тривалий час отримував переплату, суд відповів на позов ПФУ.

Також Politeka писала, Пенсія у Львові: невідома особа отримала 77 тисяч грн іншої жінки, справа дійшла до суду.