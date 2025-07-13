У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничних коліях введено новий графік руху поїздів на Львівщині.

Новий графік руху поїздів на Львівщині введено в першу чергу на приміських маршрутах, тому українцям важливо знати про зміни, повідомляє Politeka.net.

Попередження опублікували в Укрзалізниці.

У зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на залізничних коліях у липні заплановано тимчасові зміни в курсуванні деяких приміських електричок.

На Львівщині змінили маршрут слідування та ввели новий графік руху поїздів на Львівщині - це стосується експреса №6125/6126. Замість звичного напрямку Львів – Шкло-Старжиська – Львів, експрес курсуватиме до станції Янтарна. Враховуйте, що кінцева станція змінена.

«Укрзалізниця» просить пасажирів з розумінням поставитися до тимчасового нового графіку руху поїздів на Львівщині, які необхідні для проведення технічного обслуговування та забезпечення безпеки залізничного сполучення. Радимо заздалегідь перевіряти оновлені розклади та враховувати можливі зміни у своїх маршрутах.

Також, як інформує «Укрзалізниця», впродовж кількох періодів — з 8 по 11, з 14 по 18 та з 21 по 25 липня — тимчасово скасовано курсування електрички №6383/6384, що курсують за маршрутом Хмельницький – Ларга – Гречани. Пасажирам рекомендують звернути увагу на ці зміни під час планування своїх поїздок.

Крім того, змінено графік руху деяких інших приміських поїздів. Зокрема:

№6385 Хмельницький – Ларга вирушатиме з Хмельницького о 15:33 (натомість 13:15), прибуття до Ларги о 20:42 (замість 18:19).

№6386 Ларга – Кам'янець-Подільський вирушатиме о 21:12 (натомість 18:49) та прибуватиме до Кам’янця-Подільського о 22:12 (замість 19:49).

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