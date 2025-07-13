В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожных путях введен новый график движения поездов во Львовской области.

Новый график движения поездов во Львовской области введен в первую очередь на пригородных маршрутах, поэтому украинцам важно знать об изменениях, сообщает Politeka.net.

Предупреждение опубликовали в Укрзализныце.

В связи с проведением плановых ремонтных работ на железнодорожных путях в июле запланированы временные изменения в курсировании некоторых пригородных электричек.

Во Львовской области изменили маршрут следования и ввели новый график движения поездов во Львовской области - это касается экспресса №6125/6126. Вместо обычного направления Львов – Шкло-Старжиска – Львов, экспресс будет курсировать до станции Янтарная. Учитывайте, что конечная станция изменена.

«Укрзализныця» просит пассажиров с пониманием отнестись к временному новому графику движения поездов во Львовской области, которые необходимы для проведения технического обслуживания и обеспечения безопасности железнодорожного сообщения. Советуем заранее проверять обновленные расписания и учитывать возможные изменения в своих маршрутах.

Также, как информирует «Укрзалізниця», в течение нескольких периодов — с 8 по 11, с 14 по 18 и с 21 по 25 июля — временно отменено курсирование электрички №6383/6384, курсирующих по маршруту Хмельницкий – Ларга – Гречаны. Пассажирам рекомендуют обратить внимание на эти изменения при планировании своих поездок.

Кроме того, изменен график движения некоторых других пригородных поездов. В частности:

№6385 Хмельницкий – Ларга будет отправляться из Хмельницкого в 15:33 (взамен 13:15), прибытие в Ларгу в 20:42 (вместо 18:19).

№6386 Ларга - Каменец-Подольский будет отправляться в 21:12 (вместо 18:49) и прибывать в Каменец-Подольский в 22:12 (вместо 19:49).

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