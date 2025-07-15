«Укрзализныця» представляет новый график движения поездов во Львове , сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет сама Укрзализныця .

Уже в июле запускается дневной экспериментальный рейс Львов – Чоп. Этот маршрут создан для пассажиров, которые ценят комфорт, живописные виды и эффективность путешествий без потребности в спальных местах. В составе поезда – только сидячие купейные вагоны, идеально подходящие для дневных переездов.

Пробный маршрут будет курсировать 17, 19 и 25 июля. Из Чопа поезд отправляется в 10:30 и прибывает во Львов в 15:18. В обратном направлении отправление из Львова в 15:56, а прибытие в конечную станцию – в 20:38. Это новое направление имеет несколько остановок: Батево, Мукачево, Свалява, Воловец, Славское, Сколе и Стрый. Такая схема позволяет путешественникам посетить Карпаты и Закарпатье без изменения транспорта.

Путешествие по этому поезду – это возможность увидеть красоту гор, рек и лесов прямо из вагона. Рейсы не только тестовые, но и важны для определения целесообразности постоянного сообщения в рамках новой транспортной концепции. Этот новый график движения поездов во Львове призван улучшить связь между регионами.

Билеты уже доступны онлайн на booking.uz.gov.ua или в кассах вокзалов. «Укрзализныця» призывает приобщиться к испытанию нового маршрута и повлиять на его будущее.

Кстати, «Укрзализныця» также информирует о том, что на протяжении нескольких периодов — с 14 по 18 и с 21 по 25 июля — временно отменено курсирование электрички №6383/6384, курсирующих по маршруту Хмельницкий – Ларга – Гречаны. Пассажирам рекомендуют обратить внимание на эти изменения при планировании своих поездок.

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