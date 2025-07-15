Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області зменшились, а деякі навіть помітили повне припинення їх нарахування, повідомляє Politeka.net.
У Пенсійному фонді пояснили, що зміни пов’язані з новими розрахунковими періодами та оновленими даними про доходи домогосподарств.
Основна причина скорочення суми — перехід на літній, тобто неопалювальний період. Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області традиційно поділяють на два сезони:
- Опалювальний період — з 1 жовтня по 30 квітня.
- Неопалювальний період — з 1 травня по 30 вересня.
У літній період витрати на комунальні послуги суттєво знижуються, оскільки не потрібно платити за опалення. Відповідно, й сума державної допомоги теж зменшується.
Крім того, при розрахунку літньої субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік, а також оновлені пенсії за березень. Якщо протягом року відбулося підвищення пенсій або інших доходів, це теж впливає на зменшення розміру пільги.
Не всі родини отримують автоматичне продовження субсидії. У певних випадках заявникам може бути відмовлено у призначенні субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області. Основні причини:
- Наявність депозиту понад 100 тисяч гривень у будь-кого з членів родини.
- Дорогі покупки: якщо за останні 12 місяців було здійснено покупку на суму понад 50 тисяч гривень.
- Власність на транспорт: якщо в родині є автомобіль віком до 5 років (крім мопеда чи причепа) або кілька транспортних засобів, кожному з яких понад 15 років.
- Заборгованість за комунальні послуги: понад 3 місяці, якщо загальна сума перевищує 680 грн.
- Відсутність доходів у повнолітніх членів родини або дохід менший, ніж мінімальна заробітна плата — у такому випадку також можуть відмовити.
У ПФУ радять уважно перевіряти інформацію, що вказується при зверненні за субсидією, та вчасно повідомляти про зміни у складі родини, доходах чи майновому стані.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Харківській області: в ПФУ назвали причини скасування допомоги.
Також Politeka писала, Субсидії для пенсіонерів у Дніпропетровській області: куди звертатися за недоотриманою допомогою.
Як повідомляла Politeka, Субсидії для пенсіонерів у Миколаївській області: хто може отримати недоотриману допомогу, пояснення ПФУ.