У певних випадках заявникам може бути відмовлено у призначенні субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області.

Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області зменшились, а деякі навіть помітили повне припинення їх нарахування, повідомляє Politeka.net.

У Пенсійному фонді пояснили, що зміни пов’язані з новими розрахунковими періодами та оновленими даними про доходи домогосподарств.

Основна причина скорочення суми — перехід на літній, тобто неопалювальний період. Субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області традиційно поділяють на два сезони:

Опалювальний період — з 1 жовтня по 30 квітня.

Неопалювальний період — з 1 травня по 30 вересня.

У літній період витрати на комунальні послуги суттєво знижуються, оскільки не потрібно платити за опалення. Відповідно, й сума державної допомоги теж зменшується.

Крім того, при розрахунку літньої субсидії враховуються доходи за попередній календарний рік, а також оновлені пенсії за березень. Якщо протягом року відбулося підвищення пенсій або інших доходів, це теж впливає на зменшення розміру пільги.

Не всі родини отримують автоматичне продовження субсидії. У певних випадках заявникам може бути відмовлено у призначенні субсидії для пенсіонерів у Кіровоградській області. Основні причини:

Наявність депозиту понад 100 тисяч гривень у будь-кого з членів родини.

у будь-кого з членів родини. Дорогі покупки : якщо за останні 12 місяців було здійснено покупку на суму понад 50 тисяч гривень.

: якщо за останні 12 місяців було здійснено покупку на суму понад 50 тисяч гривень. Власність на транспорт : якщо в родині є автомобіль віком до 5 років (крім мопеда чи причепа) або кілька транспортних засобів, кожному з яких понад 15 років.

: якщо в родині є автомобіль віком до 5 років (крім мопеда чи причепа) або кілька транспортних засобів, кожному з яких понад 15 років. Заборгованість за комунальні послуги : понад 3 місяці, якщо загальна сума перевищує 680 грн.

: понад 3 місяці, якщо загальна сума перевищує 680 грн. Відсутність доходів у повнолітніх членів родини або дохід менший, ніж мінімальна заробітна плата — у такому випадку також можуть відмовити.

У ПФУ радять уважно перевіряти інформацію, що вказується при зверненні за субсидією, та вчасно повідомляти про зміни у складі родини, доходах чи майновому стані.

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