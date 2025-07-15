В некоторых случаях заявителям может быть отказано в назначении субсидии для пенсионеров в Кировоградской области.

Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области снизились, а некоторые даже заметили полное прекращение их начисления, сообщает Politeka.net.

В Пенсионном фонде объяснили, что изменения связаны с новыми расчетными периодами и обновленными данными о доходах домохозяйств.

Основная причина сокращения суммы – переход на летний, то есть неотапливаемый период. Субсидии для пенсионеров в Кировоградской области традиционно делят на два сезона:

Отопительный период – с 1 октября по 30 апреля.

Неотапливаемый период – с 1 мая по 30 сентября.

В летний период расходы на коммунальные услуги значительно снижаются, поскольку не нужно платить за отопление. Соответственно, и сумма государственной помощи тоже уменьшается.

Кроме того, при расчете летней помощи учитываются прибыль за предыдущий календарный год, а также обновленные пенсии за март. Если в течение года произошло повышение пенсий или других доходов, то это также влияет на уменьшение размера льготы.

Не все семьи получают автоматическое продление льгот. В некоторых случаях заявителям может быть отказано в назначении субсидии для пенсионеров в Кировоградской области. Основные причины:

Наличие депозита более 100 тысяч гривен у любого члена семьи.

у любого члена семьи. Дорогие покупки : если за последние 12 месяцев была совершена покупка на сумму более 50 тысяч гривен.

: если за последние 12 месяцев была совершена покупка на сумму более 50 тысяч гривен. Собственность на транспорт : если в семье есть автомобиль до 5 лет (кроме мопеда или прицепа) или несколько транспортных средств, каждому из которых более 15 лет.

: если в семье есть автомобиль до 5 лет (кроме мопеда или прицепа) или несколько транспортных средств, каждому из которых более 15 лет. Задолженность за коммунальные услуги : свыше 3 месяцев, если общая сумма превышает 680 грн.

: свыше 3 месяцев, если общая сумма превышает 680 грн. Отсутствие доходов у совершеннолетних членов семьи или прибыль меньше минимальной заработной платы — в таком случае также могут отказать.

В ПФУ советуют внимательно проверять информацию, указываемую при обращении за субсидией, и своевременно сообщать об изменениях в составе семьи, доходах или имущественном состоянии.

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