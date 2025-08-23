Саме тут дефіцит продуктів у Черкаській області набув особливої гостроти.

Дефіцит продуктів у Черкаській області загострюється на тлі прогнозованої кризи на ринку меду, повідомляє Politeka.

У 2025 році ситуація з виробництвом цього продукту може набути катастрофічного масштабу – пасіки по всій Україні повідомляють про скорочення зборів до третини від звичних обсягів. Основні причини – пізні весняні заморозки, зливи, град, посуха та масова загибель бджолиних сімей.

Як повідомив засновник “Пасіка 21” Сергій Шаронін, погодні умови навесні виявилися особливо згубними для Черкащини. Різкі температурні коливання взимку та недостатня кормова база ослабили бджолині родини. На момент цвітіння акації — головного джерела першого врожаю — похолодання та затяжні дощі знищили шанси на збирання якісного нектару. Саме тут дефіцит продуктів у Черкаській області набув особливої гостроти.

Ситуацію ускладнює тривала посуха в південних і центральних регіонах, що ставить під загрозу збирання соняшникового меду. Хоча цей сорт і поступається акацієвому за вартістю, у нинішніх умовах його втрата стане ще одним ударом по галузі. Пасічники ризикують залишитися без прибутків, навіть якщо вдасться частково зібрати урожай.

Подібна криза спостерігається в країнах ЄС та США. Врожайність там знижена через зміну клімату, хімічне забруднення й втрату біорізноманіття. Поставки скоротилися настільки, що ринки Європи готуються до масового імпорту з Азії.

Восени очікується різкий стрибок вартості. Натуральний мед, особливо органічного походження, зникне з полиць першим. Зростання ціни може сягнути 60% у порівнянні з минулим роком, прогнозують аналітики.

