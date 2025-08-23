Именно здесь дефицит продуктов в Черкасской области приобрел особую остроту.

Дефицит продуктов в Черкасской области накаляется на фоне прогнозируемого кризиса на рынке меда, сообщает Politeka.

В 2025 году ситуация с производством этого продукта может приобрести катастрофический масштаб – пасеки по всей Украине сообщают о сокращении сборов до трети от привычных объемов. Основные причины – поздние весенние заморозки, ливни, град, засуха и массовая гибель пчелиных семей.

Как сообщил основатель "Пасека 21" Сергей Шаронин, погодные условия весной оказались особенно губительными для Черкасщины. Резкие температурные колебания зимой и недостаточная кормовая база ослабили пчелиные семьи. К моменту цветения акации — главного источника первого урожая — похолодание и затяжные дожди уничтожили шансы на сбор качественного нектара. Именно здесь дефицит продуктов в Черкасской области приобрел особую остроту.

Ситуацию усугубляет длительная засуха в южных и центральных регионах, что ставит под угрозу сбор подсолнечного меда. Хотя этот сорт и уступает акациевому по стоимости, в нынешних условиях его потеря станет еще одним ударом по отрасли. Пчеловоды рискуют остаться без доходов, даже если удастся частично собрать урожай.

Подобный кризис наблюдается в странах ЕС и США. Урожайность там снижена из-за изменения климата, химического загрязнения и потери биоразнообразия. Поставки сократились настолько, что рынки Европы готовятся к массовому импорту из Азии.

Осенью ожидается резкий скачок стоимости. Натуральный мёд, особенно органического происхождения, исчезнет с полок первым. Рост цены может составить 60% по сравнению с прошлым годом, прогнозируют аналитики.

