Місцеві мешканці мають бути готові до тимчасових незручностей через введення графіка відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Полтавській області.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Полтавській області передбачає проведення плановх ремонтів котелень і теплових мереж, повідомляє Politeka.

Через це у багатьох будинках гаряче водопостачання на деякий час припиниться. Хоча новина не з приємних, проте фахівці запевняють що це необхідна частина підготовки до опалювального сезону.

За інформацією комунального підприємства "Полтаватеплоенерго", графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Полтавській області охоплює чимало вулиць міста. Роботи вже почалися з 30 червня і триватимуть до 11.07.

Через планові ремонти котелень не зможуть прийняти теплий душ мешканці на Просвіти, Юрія Матвійчука, Дмитра Коряка, Раїси Кириченко, Європейській, Чорновола, Ветеринарній, Злагоди, Андрієвського, Полюсній та інших вулицях.

Кілька будинків на Скрябіна, Тимошенка, Великотирнівській, Чумацькому Шляху та у провулках Хорольському, Лікаря Мальцева, Космічному теж підпадуть під обмеження до 11.07.

Хоча мешканці і відчують тимчасові незручності, без таких ремонтів взимку можуть бути набагато серйозніші проблеми, наголошують комунальники.

Графік відключення води на тиждень з 7 по 13 липня у Полтавській області дає можливість уникнути неприємних ситуацій в холодну пору року. Регулярні профілактичні ремонти гарантують надійну роботу системи опалення і гарячого водопостачання.

Пресслужба комунального підприємства «Полтаватеплоенерго» вибачається за тимчасові незручності і дякує мешканцям за розуміння та терпіння.

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