Обмеження руху транспорту в Хмельницькому введено через заплановані роботи на окремій ділянці дороги міста, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у міській раді.

До 5 липня буде часткове обмеження руху транспорту в Хмельницькому через проведення важливих ремонтних робіт, що вплинуть на проїзд на деяких ділянках міста. У пресслужбі міської ради закликали водіїв і мешканців міста враховувати ці тимчасові зміни при плануванні своїх маршрутів.

Уточнимо, до 5 липня до 17:00 вечора на проїзній частині дворової дороги за адресою проспект Миру, 92/1 (зі сторони Старокостянтинівського шосе) будуть проводитись ремонтні роботи з повною заміною тепломережі.

У зв’язку з цим на вказаній ділянці буде обмеження руху транспорту в Хмельницькому, адже дорогу перекриють на весь період виконання робіт, тому автомобілістам необхідно обирати альтернативні маршрути.

Крім того, у нічний час комунальне підприємство, відповідальне за будівництво, ремонт і експлуатацію міських доріг, виконуватиме роботи з ремонту дорожнього покриття на перехресті вулиць Івана Мазепи та Ярослава Мудрого. У цей проміжок часу рух транспорту на цій ділянці буде ускладнений, проте повне перекриття не передбачається.

Міська влада звертається до водіїв із проханням планувати свої поїздки з урахуванням цих змін, бути уважними і дотримуватися тимчасових дорожніх знаків та вказівок на місцях проведення ремонтних робіт. Такі заходи спрямовані на покращення інфраструктури міста та забезпечення якісного та безпечного дорожнього покриття для мешканців і гостей міста.

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